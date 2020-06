14 interakcji

CD Projekt RED potwierdza mechanizmy cross-buy w Cyberpunk 2077. Tłumaczymy jak to będzie działać na konsolach PlayStation i Xbox.

Cyberpunk 2077 pojawi się w sprzedaży nieco przed premierą konsol PlayStation 5 i Xbox Series. To oznacza, że istotna część konsolowych graczy kupi grę w wersji na Xbox One lub PlayStation 4 – niektórzy nie będą chcieli czekać na nowe urządzenia, a większość prawdopodobnie nie kupi ich na premierę. No dobrze, ale co będzie, gdy w końcu wymienimy konsolę? CD Projekt RED wyjaśnia.

Kupiłem grę Cyberpunk 2077 na PlayStation 4. Czy muszę kupować osobno na PlayStation 5?

Nie, nie będzie takiej potrzeby. PlayStation nie prowadzi żadnego crossbuyowego programu zakupowego, ale też oficjalnie potwierdziło, że wydawcy gier mogą je wprowadzać we własnym zakresie. CD Projekt RED potwierdza, że taki program wprowadzi i że gra kupiona na PlayStation 4 będzie mogła być uruchomiona na PlayStation 5 w trybie wstecznej zgodności.

PlayStation potwierdziło, że większość gier na PlayStation 4 będzie zgodna z PlayStation 5, a Cyberpunk 2077 wyraźnie się do tej grupy zalicza. Gra nie wykorzysta jednak mocy obliczeniowej nowego sprzętu – PlayStation 5 w trybie zgodności wstecznej emuluje parametry pracy PlayStation 4. CD Projekt RED potwierdził jednak, że pracuje również nad dedykowaną wersją gry na nową konsolę i będzie ona darmowa dla posiadaczy wersji na PlayStation 4. Ma się pojawić jakiś czas po premierze gry.

Kupiłem grę Cyberpunk 2077 na Xbox One. Czy muszę kupować osobno na Xbox Series X, Xbox Series S i PC z Xbox?

Wersja na PC będzie sprzedawana osobno. Jednak podobnie jak w przypadku wersji na PlayStation, również i licencja na grę na Xboxa obejmuje wersję zarówno na generację Xbox One, jak i na Xbox Series. Microsoft wprowadził na platformę xboxową oficjalny crossbuyowy mechanizm Smart Delivery, a Cyberpunk 2077 z tego skorzysta.

Xbox Series będzie zgodny ze wszystkimi grami, które działają na konsolach Xbox One. Mechanizm zgodności wstecznej różni się jednak od tego na platformie PlayStation: gry w wersji na starszą konsolę będą mogły od razu wykorzystać moc obliczeniową nowszej, co z miejsca powinno się przełożyć na stabilniejszy klatkaż czy wyższą rozdzielczość obrazu. CD Projekt RED potwierdził, że pracuje nad dedykowaną wersją gry dla konsol Xbox Series. Ta ma się pojawić jakiś czas po premierze gry, a mechanizm Smart Delivery zadba, by gracze wykorzystujący nowsze konsole automatycznie dostali dedykowaną im wersję.