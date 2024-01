Odnawialne źródła energii i prezydent w reklamie. Tak oszuści chcą cię okraść

Scam to wyjątkowo niebezpieczna i perfidna forma ataków, co jest związane z licznymi zabiegami socjotechnicznymi stosowanymi przez przestępców. Wszystko po to, by ukryć przed ofiarą prawdziwe zamiary i nakłonić ją do podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzają do utraty pieniędzy lub wartościowych danych osobowych.