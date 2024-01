Samsung ulepszy stare telewizory. Konkurent popularnego formatu nadchodzi

Opracowany we współpracy z Google'em jako otwarta alternatywa open source dla formatów takich jak Dolby Atmos, IAMF oferuje zarówno poziome, jak i pionowe odwzorowanie dźwięku. W przeciwieństwie do Dolby Atmos, nowy format działa na podstawie analizy opartej na sztucznej inteligencji, co umożliwia precyzyjne wykrywanie dźwięku oraz podkreślanie konkretnych elementów, takich jak dialog, dla lepszej klarowności.