Taki będzie Galaxy A15. Wypłynęła specyfikacja

Wraz z Samsungiem Galaxy S23 FE koreański koncern wyczerpał pulę nowych premier na ten rok. A to oznacza jedno: wyczekiwanie na to, co przyniesie 2024 rok. Mamy już pierwsze informacje co do procesora w S24, nie zaskoczy nas także jego wygląd.



Choć flagowce są niezmiernie ważne tak dla entuzjastów, jak i dla całego rynku, to równie wyczekiwane są średniopółkowe smartfony Samsunga. I tu mamy całkiem dobrą wiadomość: właśnie poznaliśmy prawdopodobną specyfikację Samsunga Galaxy A15.