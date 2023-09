Promocja na niezbędne elementy wyprawki. Poznaj ofertę Plusa na Back to School

Pierwsza z ciekawych pozycji to Mistrzowska Oferta. Można tu otrzymać dwa abonamenty w cenie jednego, w sam raz np. dla rodzeństwa albo dla rodzica i dziecka. Za 69 zł Plus oferuje dwa abonamenty z pakietem 240 GB na dwa numery do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a na dodatek dostęp do Disney+ w prezencie na rok (od 13. miesiąca opłata będzie wynosić 28,99 zł/mies.). Jest też tańsza oferta – za 59 zł miesięcznie, również z dwoma abonamentami w cenie jednego, z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Plus daje również dostęp do Disney+ na tych samych zasadach jak wyżej. Oferta jest skierowana do klientów, którzy równocześnie kupią albo przedłużą inny abonament głosowy za min. 39 zł/mies. lub Internet (mobilny/światłowodowy) za min. 19 zł/mies. Mogą z niej skorzystać także klienci Polsat Box, którzy równocześnie kupią lub przedłużą usługę Polsat Box za min. 20 zł/mies.