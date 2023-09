GoPro Hero 12 Black - nowa definicja kamery sportowej

GoPro Hero 12 Black kontynuuje wzornictwo znane z poprzednich modeli serii, co jest świetną wiadomością, bo oznacza, że akcesoria z poprzedniego modelu będą pasować do najnowszej iteracji, ale producent zdecydował się na jedną istotną nowość. To otwór z gwintem ¼”, który znajduje się na dole obudowy pomiędzy jej uchwytami montażowymi. Ten rozmiar gwintu pozwala na zamocowanie kamery do statywów fotograficznych i innych akcesoriów. Tym samym możliwości urządzenia znacząco rosną.