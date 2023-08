Wstrzymaj się z zakupem taniego Maca. Apple testuje coś wspaniałego

Mac mini to swojego rodzaju ciekawostka na rynku. Apple umożliwia wejście do ekosystemu macOS-a za stosunkowo niewielką cenę - 3499 zł.



W zamian otrzymujemy wydajność porównywalną z droższymi laptopami, które kosztują ponad 7 tysięcy złotych. Wszystko to mieści się w niewielkiej obudowie. Wadą jest brak ekranu i akcesoriów. Niemniej jednak, Mac mini jest najlepszym biletem wstępu do świata komputerów Apple. Ale co z nową wersją?