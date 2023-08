Masz konto w jednym z tych banków? W ten weekend uważaj przy płaceniu za parking

Obok niemożliwości uiszczenia opłat parkingu, w ten weekend ING Bank Śląski w nocy z soboty na niedziele 26/27 sierpnia od 00:30 do 1:30 planuje prace serwisowe, przez co m.in. nie będzie można realizować płatności kartami w Internecie z 3D Secure (czyli takimi, które trzeba potwierdzać w aplikacji). Natomiast Bank Pocztowy zaplanował prace serwisowe z piątku na sobotę 25/26 sierpnia od godziny 21:35 do 2:30, które są równoznaczne z przerwą w dostępie do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. W rezultacie nie będą działać płatności mobilne BLIK, ale także przelewy i operacje na kartach.