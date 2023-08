Corsair ma nową klawiaturę i słuchawki. To sprzęt z górnej półki

To oznacza, że przełączniki nie mają stałego punktu aktywacji, jak to ma miejsce w typowej klawiaturze mechanicznej, a można ustawić punkt w zakresie 0,4 aż do 3,6 mm (z dokładnością do 0,1 mm). Dzięki czemu klawiatura jest w stanie zapewnić jeszcze szybszy czas reakcji, bo nie trzeba klikać przełącznika do końca, żeby przykładowo aktywować umiejętność w grze komputerowej.