Masz dość korków i szukania miejsc parkingowych? Postaw na elektryczną hulajnogę

Własne auto to bardzo wygodny środek transportu, ale samochody nie są tanie - ani w zakupie, ani utrzymaniu. Ich kryptonitem są w dodatku korki, a do tego dochodzi konieczność szukania za każdym razem miejsca parkingowego. Oczywiście można przesiąść się do taksówki, Ubera albo innego Bolta, co eliminuje problem parkowania, a nawet pozwala uniknąć części korków dzięki buspasom, ale ceny i czas oczekiwania na kurs to loteria.