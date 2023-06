Discord stanie się... sklepikiem. Chce być jak Patronite i Etsy

Discord to komunikator, którego pierwotnym założeniem było stworzenie platformy komunikacyjnej VoIP posiadającej wszystko, o czym zamarzy przeciętny gracz. Włącznie z systemem społeczności, dzięki którym odnajdzie osoby do wspólnej rozmowy - tak w grze, jak i poza nią.



Jednak platforma w ciągu ostatnich 8 lat wyszła daleko poza pierwotne założenia, bowiem na Discordzie mamy obecnie możliwość transmisji na żywo, tworzenia forów czy zestaw do gier do zagrania podczas rozmów głosowych. Szybko przypomnijmy, że był też krótki okres, gdy komunikator chciał konkurować ze Steamem i stworzył własny malutki sklep z grami. Teraz Discord ponownie próbuje swoich sił w byciu sklepem, tym razem dla cyfrowych dóbr.