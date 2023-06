Brakuje im pracowników, zaczęli szukać przez grę. Oferują 7000 zł tygodniowo

Euro Truck Simulator 2 jest fenomenem, ponieważ to już leciwa gra, której podstawowa wersja trafiła na Steama w 2012 r., a mimo to nadal dostaje wsparcie i płatne dodatki powiększające mapę o kolejne miasta i kraje. Do tego dochodzi multiplayer, w którym można wspólnie przemierzać kraje wioząc różne towary.



Jeżeli jesteście dobrzy w grę, możecie spróbować wejść na wyższy poziom i siąść za kierownica prawdziwej ciężarówki. Tak twierdzi jedna z firm przewozowych.