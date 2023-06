Trzy dni tanich zakupów. Wybieramy najciekawsze promocje na Allegro Days

Kuchenny robot planetarny Prospero wyposażony jest w 1000-watowy silniki. Oferuje sześć prędkości pracy i pracę pulsacyjną. Do robota dołączona jest misa o pojemności 4,3 litra i przystawki, które wyręczą w mieszaniu, ubijaniu, zagniataniu, wyciskaniu cytrusów, rozdrabnianiu, szatkowaniu, siekaniu, blendowaniu i miksowaniu. Blender jest wyposażony w wyjmowane ostrza ze stali nierdzewnej, malakser jest wyposażony w stalowe ostrza do szatkowania oraz zestaw trzech tarcz do cięcia i rozdrabniania (na drobno i grubo) oraz do tarcia. Do zestawu dołączona jest książka Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata.