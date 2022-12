Po orbicie lata martwy satelita. Inżynierowie próbują się z nim skontaktować od tygodni

To właśnie w takiej sytuacji włosy dęba stają, tj. kiedy okazuje się, że jeden z satelitów zamilkł i nie ma z nim żadnego kontaktu. Nawet jeżeli taka sytuacja nie oznacza zderzenia, to oznacza utratę kontroli nad satelitą, który w tym momencie staje się pociskiem, któremu trzeba dać priorytet i usuwać z jego drogi wszystkie inne satelity. Zderzenie między satelitami, zważając na prędkości orbitalne, zamieniłoby bowiem dwa satelity w chmurę składającą się z tysięcy niekontrolowanych odłamków. Takie odłamki nie dość, że z czasem zagrażałyby jeszcze większej liczbie satelitów, to ze względu na swoje rozmiary byłyby niezwykle trudne do śledzenia.