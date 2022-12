Słuchawki Baseus Bowie WM05: tanie, długo działają i z hybrydowym ANC

Z tej perspektywy miłym zaskoczeniem jest tryb niskiego opóźnienia audio. W nim słuchawki znacznie szybciej pożerają energię akumulatorów, ale za to znacząco obniżają tzw. laga. Ten jest niewyczuwalny, kiedy oglądacie wideo bądź słuchacie muzyki. Jednak podczas grania w mobilne produkcje opóźnienie staje się realne, prowadząc do nieprzyjemnego rozstroju audio/wideo. Im bardziej wymagający gracz, tym silniej to odczuwa. Low latency mode Baseusa polepsza sytuację, co ma znaczenie, kiedy bawimy się w takich grach jak Call of Duty Mobile czy PUBG Mobile, gdzie scena dźwiękowa może stanowić o wygranej lub przegranej.