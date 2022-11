Ten telewizor zadowoli każdego. Panasonic LZ2000 - recenzja

Podczas gdy systemy konkurencji straszliwie napuchły, zajmując cały ekran swoim interfejsem, by zmieścić w nim reklamy - My Home Screen stał się elegancki, nowoczesny, a przy tym minimalistyczny. Znaczy się, oczywiście jak użytkownik doklika się do eksperckich ustawień, cały ekran wypełnią menu z funkcjami do ustawiania. Ale w codziennym użytkowaniu My Home Screen stara się przede wszystkim nie przeszkadzać. To cecha niestety coraz rzadsza w dowolnej innej platformie smart TV.