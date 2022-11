Pracownia tworzy nie tylko domy jednorodzinne, ale też wieżowce. Ciekawy jestem, jak na żywo wyglądać będzie budowany obecnie w Łodzi New Iron. Apartamentowiec będzie naprawdę wąski, bo ulokowany jest między dwiema łączącymi się ulicami. Charakterystyczne zaokrąglenie może kojarzyć się z modą międzywojenną, kiedy to budynki w miastach nawiązywały do statków. Tyle że Łódź do morza ma daleko (tymczasem Wrocław: my też, ale co z tego...), więc New Iron to prędzej nowoczesny tramwaj lub pociąg sunący ulicą.