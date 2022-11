Gracze, poczekajcie z kupnem monitora. Ten będzie spełnieniem waszych marzeń

Wygląda na to, że technologia OLED będzie następną pokusą do wymiany gamingowego monitora na nowy. Producenci monitorów dla graczy coraz częściej stawiają na matrycę organiczną, bowiem ta zapewnia nieporównywalnie lepszy kontrast od tej w technologii LCD. Czemu nie robili tego do tej pory? Wczesne matryce OLED były wrażliwe na tak zwane powidoki, czyli trwałe wypalenia. Na dodatek gracze wymagają wysokich częstotliwości odświeżania, czego OLED-y do niedawna nie oferowały.