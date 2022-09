Po latach mieszkańcy na to rozwiązanie narzekają w zimne miesiące, ale w latach 50. pomysł zachwycał (zresztą, nie oszukujmy się, pod względem wyglądu te bloki świetne są do dziś). To pierwszy niesocrealistyczny zespół mieszkaniowy w Warszawie. Zagraniczni dziennikarze byli zapraszani na osiedle, by oni mogli również się nim zachwycać.