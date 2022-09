Nowe funkcje w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24. Teraz łatwiej zaplanować budżet

We wrześniu połączono w aplikacji PeoPay dwie grupy funkcji Zarządzenie płatnościami i Nadchodzące płatności. Unifikacja miała na celu łatwiejszy i bardziej intuicyjny dostęp do planowania wydatków i kontroli budżetu. To jednak nie koniec, bo wraz ze zmianą można automatyzować płatności, ale też kontrolować je.