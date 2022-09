Amerykański bombowiec B-52 wylądował w Polsce. To pierwsza wizyta latającej fortecy w naszym kraju

Do teraz B-52 był napędzany silnikami wyprodukowanymi przez Pratt and Whitney. Teraz jednak po wieloletnim konkursie na opracowanie najlepszych silników, przyszła pora na zmiany. W ramach kontraktu opiewającego na 2,6 mld dol. nowe silniki dla Boeinga wyprodukuje Rolls Royce. Firma postawiła na swoje sprawdzone silniki serii F130, które napędzają między innymi Gulfstreamy C-37 oraz Bombardiery E-11 BACN i od momentu opracowania wylatały już na świecie ponad 27 milionów godzin. W porównaniu do dotychczasowych silników Pratt and Whitney, nowe będą oszczędniejsze, dzięki czemu długodystansowy już B-52 jeszcze bardziej zwiększy swój zasięg i stanie się nieco oszczędniejszy.