W tym monitorze sam ustawisz krzywiznę ekranu. Wyginanie panelu aż boli, ale pomysł jest świetny

Prosty czy zakrzywiony? Jedno z fundamentalnych pytań ludzkości jest obecne również w świecie gier i dotyczy monitorów. Osobiście preferuję zakrzywione panele. Wygięte w łuk konstrukcje pozwalają pokazać szerszy kadr na mniejszej długości, a kolei eliptyczna powierzchnie w pewien sposób oddaje to, w jaki sposób postrzegamy świat. Kiedy jednak zamieniam zabawę na biurową rutynę, o wiele lepiej pracuje mi się na płaskim panelu. Teraz mogę mieć to i to.