Stworzyli komunikator do rozmów pod wodą. Gdy ty pukasz się w głowę, nurkowie skaczą z radości

Nie trzeba być nurkiem, by wiedzieć, że komunikacja w wodzie jest niezwykle trudna - wystarczy zanurzyć głowę. Choć nurkowie mają przewagę pod postacią stałego dostępu do tlenu, to nadal ich komunikacja ogranicza się do migania. Z dość niecodziennym rozwiązaniem przyszli amerykańscy inżynierowie, którzy opracowali aplikację do podwodnej komunikacji. Sposób jej działania jest zaskakujący i co najważniejsze - nie wymaga dodatkowego sprzętu.