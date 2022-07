Pilot zobaczył dziwne czerwone plamy na oceanie. Wyjaśnienie jest zaskakujące

Wyjaśnienie to ostatecznie udało się potwierdzić sprawdzając łodzie w publicznej bazie danych statków rybackich. Jak jednak zauważają komentatorzy, choć wyjaśnienie zagadki może cieszyć, to jednak sam fakt, że tak masowo poławia się sajrę powinien raczej przygnębiać. Już od wielu lat z powodu masowych połowów pogłowie sajry na wodach należących do Japonii gwałtownie spada. Co więcej, sytuacja geopolityczna w regionie nie pomaga w ochronie pogłowia ryb i kontroli populacji. Wszak nawet jeżeli Japonia nałoży na swoje połowy jakieś ograniczenia, to już łowiące w okolicy Chiny czy Tajwan, wcale nie muszą ich respektować.