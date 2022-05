Osobiście doszedłem do momentu, w którym szum wiatraków zaczął mieć skrajnie negatywny wpływ na moją zdolność koncentracji i samopoczucie. Pracuję przy komputerze przez wiele godzin dziennie, zwykle nad zadaniami, które wymagają skupienia. Tymczasem im dłużej pracuję, tym mniej potrafię się skupić np. na pisanych słowach, bo do świadomości przebija się tylko shhhhhhhhhhhhh, dobiegające z laptopa stojącego na biurku. Ostatnio doszło do tego, że podczas retuszu zdjęć zacząłem zakładać słuchawki z ANC, czego co do zasady nigdy nie robię. Raz, że nie lubię pracować w słuchawkach, a dwa, że pracuję w domu i chcę słyszeć, co mówi do mnie żona, albo wiedzieć, kiedy kurier zapuka do drzwi. Jednak od dobrych kilku miesięcy długotrwały szum doprowadza mnie do bólu głowy.