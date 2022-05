Na pierwszy rzut oka powinniśmy być zadowoleni, że rosyjskiej dezinformacji rzuca się kłody pod nogi i propagandyści Kremla mają problemy z szerzeniem swoich kłamstw. Powstaje jednak pytanie o to, co stanowi jeszcze ochronę przed dezinformacją, a co jest niebezpieczną cenzurą. Wszak nie da się jednoznacznie określić jakiejś wyraźnej granicy dezinformacji. Czy powtarzanie „rosyjskiego punktu widzenia” już jest dezinformacją? Czy człowiek powinien sam decydować, co chce usłyszeć, czy powinno robić to za niego państwo?