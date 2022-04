Podczas wiosennej konferencji GTC Nvidia pochwaliła się, na co zwrócił uwagę HPCwire, że rozpoczęła projektowanie układów scalonych wykorzystując algorytm NVCell do rozmieszczania bazowych komórek. Jak wynika z praktyki, NVCell nie tylko nie popełnia błędów, to wręcz poprawia te dokonane za sprawą niedoskonałością ludzkiego projektanta. Co więcej, dwie karty graficzne z Tensorami i programem NVCell są w stanie zaprojektować 92 proc. nowego układu scalonego w raptem kilka dni. Do pozostałych 8 proc. potrzebna była interwencja ludzkiego inżyniera. Tyle że wspomniane 92 proc. zajmuje 10-osobowemu zespołowi rok. A nie mniej niż tydzień.