- Nietoperze mają to do siebie, że jak przygotowane jest jakieś zimowisko z odpowiednimi warunkami, to trafiają tam co roku kolejne osobniki. Stąd ich liczba wzrasta - powiedział PAP dyrektor Parku Jaromir Krajewski. Naukowcy najwięcej policzyli mopków zachodnich. Odnotowano również obecność mroczka pozłocistego, nocka Branta, nocka wąsatka, nocka rudego, nocka Natterera i gacka brunatnego.