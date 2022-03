Sprawa dotyczy oprogramowania Game Optimizing Service (GOS), czyli aplikacji systemowej działającej w tle. Zadaniem GOS jest optymalizowanie mocy procesora, co czasami wiąże się z ograniczaniem jego wydajności, czyli tzw. throttlingiem. Przykład? Kiedy wymagająca gra 3D stara się wycisnąć z procesora ostatnie soki, GOS może ograniczyć wydajność czipu, by wydłużyć czas działania urządzenia i by utrzymać temperatury w ryzach.