Lenovo ThinkBook Plus ma tablet w klawiaturze. To cudownie bez sensu

A to prowadzi mnie do kolejnych wątpliwości, przez które patrzę na Lenovo ThinkBooka Plus w kategorii „cudowne, ale bez sensu”. Po pierwsze – jeśli laptop ma spędzić większość czasu na biurku, to po co ten tablet? Graficy mają swoje Wacomy czy Huiony i nie potrzebują podrzędnego dodatku wbudowanego w laptopa. Z kolei poza biurkiem rodzą się inne pytania – jak na tym wygodnie pisać czy rysować, kiedy nie ma gdzie oprzeć ręki? Na pierwszy rzut oka dodatkowy ekran ma powierzchnię nie większą od tabletów graficznych Wacoma w rozmiarze S, czyli takich, gdzie ręka musi spoczywać raczej poza obszarem roboczym, na blacie biurka. Tutaj przez wzgląd na samą grubość laptopa dłoń spoczywająca na blacie będzie za nisko, by wygodnie sięgnąć do tabletu (pomijając już fakt, że układ ekranu wyklucza wykorzystanie go przez osoby leworęczne).