Nie jesteś skazany na abonament. Pakiet graficzny CorelDRAW kupisz jednorazowo w świetnej cenie

Model SaaS (software as a service), czyli sprzedawanie programów na abonament, miał w teorii obniżyć barierę wejścia do krainy potężnych, ale zwykle bardzo drogich programów do pracy kreatywnej, takiej jak projektowanie czy obróbka grafiki. Najpopularniejsze programy Adobe można nabyć w abonamentach zaczynających się od ok. 40 zł miesięcznie do nieco ponad 400 zł/mies. za dostęp do wszystkich aplikacji w portfolio.