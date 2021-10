Szybkie ustawienia w Android 12 już nie takie szybkie. Google utrudnia wyłączanie Wi-Fi

Wielu osobom ta zmiana może się nie spodobać, bo łamie złotą zasadę, czyli "jak działa, to nie rusz". Ta sama szybka akcja, czyli wyłączenie sieci Wi-Fi, będzie wymagała większej liczby dotknięć ekranu niż do tej pory. Co prawda połączenie obu rodzajów sieci bezprzewodowych pod jednym guzikiem ma sporo sensu, ale mimo wszystko wydłuża czas potrzebny na odłączenie się od internetu i wiele osób wolałoby po prostu dwa guziki obok siebie.