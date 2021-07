Obiecanki-cacanki. Tesla sprzedaje funkcje autopilota, choć miały być darmowe

Nie każdy jest gotów wyłożyć na raz 10 tys. dol. za funkcję autopilota do swojego samochodu. Tesla wyszła naprzeciw tym użytkownikom i udostępniła funkcję Full Self-Driving jako usługę. Oprogramowanie będzie aktywne, dopóki klient uiszcza 200 dol. miesięcznej opłaty. To otwiera dodatkowe, ciekawe możliwości. Na przykład funkcję autopilota można aktywować tylko na dłuższą podróż i nie płacić za nią na co dzień, gdy ta nie jest aktywna.