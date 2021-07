FIFA 22 bez Dariusza Szpakowskiego. Internet już wie, kto go zastąpi

Co prawda jak na razie Electronic Arts zdradziło jedynie garść informacji na temat nowego silnika wykorzystującego w pełni możliwości technologii motion capture oraz cen poszczególnych wydań FIFA 22, ale do sieci trafiła informacja na temat zawartości polskiej wersji językowej gry. Wychodzi na to, że Dariusz Szpakowski nie będzie komentował spotkań, które będziemy rozgrywali samodzielnie.