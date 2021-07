Dziewięć lat stałego rozwoju. Cisco Kraków świętuje urodziny i nie przestaje rosnąć

Cisco Kraków ma unikalną tożsamość i kulturę, pielęgnowaną przez inicjatywę pracowniczą Connected Poland, która pomaga angażować pracowników w szeroki zakres dodatkowych działań. W Cisco Kraków pracują przedstawiciele 70 narodowości, a około 1/3 pracowników pochodzi spoza Polski. 40 proc. pracowników Cisco w Krakowie to kobiety. Kultura integracji i różnorodności to jeden z głównych powodów, dla których Cisco co roku znajduje się w czołówce najlepszych miejsc pracy w Polsce w rankingu Great Place to Work.

Największe centrum Cisco Customer Experience w Europie.

Ponad 70 proc. wszystkich pracowników Cisco Kraków należy do organizacji Customer Experience (CX) & Operations, co czyni Kraków największym centrum Customer Experience dla Cisco w regionie EMEAR.

„Ubiegły rok podkreślił krytyczne znaczenie infrastruktury cyfrowej. Organizacje przechodzą na nowy, cyfrowy model działania, aby jeszcze lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania. Dla firm oznacza to konieczność położenia jeszcze większego nacisku na procesy transformacji cyfrowej – aby móc świadczyć swoje usługi w pierwszej kolejności w modelu cyfrowym. Cisco Kraków odgrywa kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów w tym procesie. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Cisco nadal się rozwija w Krakowie i dodaje nowe strategiczne funkcje, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.”

Stały rozwój.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło gwałtowne przyspieszenie wdrażania chmury, wykorzystania aplikacji SaaS oraz Internetu i sieci znajdujących się poza kontrolą działów IT. To zwiększone uzależnienie od Internetu i sieci zewnętrznych, spotęgowane w ciągu ostatniego roku przez pandemię COVID-19, znacznie zmniejsza zdolność firmowych zespołów IT do przewidywania, wizualizacji i kontrolowania operacji w sieci. Rezultatem jest często chaotyczne i niemożliwe do zarządzania środowisko IT, które sprawia, że ​​rozwiązywanie problemów jest czasochłonne i może mieć ogromny wpływ na wrażenia klientów, reputację marki i przychody.