Przedstawiciel studia deweloprskiego CD Projekt Red oficjalnie potwierdził, że trwają rozmowy z twórcami popularnych modów do gry Wiedźmin 3. Wszystko to w kontekście zbliżającej się premiery hitu na platformy nowej generacji.

Nie jest żadną tajemnicą, że Wiedźmin 3 doczeka się nowej wersji, tworzonej z myślą o konsolach dziewiątej generacji. Niespodziankę CD Projektu zespuł atak hakerów wymierzony w serwery spółki, prowadzący do wycieku pierwszych informacji na temat projektu o roboczej nazwie Witcher 3 RTX. Dzięki najnowszym doniesieniom możemy jednak przypuszczać, że nowy Wiedźmin 3 będzie czymś więcej niż tylko graficznym ulepszeniem.

Premiera serialu na Netfliksie zainspirowała twórców modyfikacji

CD Projekt RED potwierdził: trwają rozmowy z producentami popularnych modów do gry.

Już wcześniej o rozmowach z Redami poinformował w sieci użytkownik o nicku Halk Hogan. To twórca modyfikacji The Witcher 3 HD Reworked Project, ulepszającej tekstury oraz warstwę wizualną polskiej gry. Według Hogana CDPR odezwał się do niego z propozycją kooperacji jeszcze w marcu 2021 r. Twórca modyfikacji nie potrafił jednoznacznie stwierdzić, co wyniknie ze współpracy. Jednocześnie Hogan zasygnalizował możliwość pojawienia się jego moda HD Reworked Project w nowej wersji polskiego hitu.

Sprawą zainteresowała się redakcja Kotaku, otrzymując oficjalną odpowiedź od CD Projektu (tłumaczenie redakcyjne):

Poza naszymi działaniami deweloperskimi poświęconymi grze Wiedźmin 3 dla PlayStation 5, Xbox Series oraz PC, nawiązaliśmy także rozmowy z twórcami zróżnicowanych modyfikacji do gry z 2015 r. Jednak na tym etapie nie mamy żadnej wiążącej współpracy z zewnętrznymi autorami.

Tłumacząc z polskiego na polski, sprawa wciąż jest otwarta, a negocjacje trwają w dalszym ciągu. Nie wiadomo, czy cokolwiek z nich wyniknie, ale CDPR na pewno bada możliwości w zakresie współpracy z autorami popularnych modyfikacji.

Przykładowe mody do gry Wiedźmin 3

Byłbym przeszczęśliwy, gdyby Wiedźmin 3 dla PS5 oraz XS został wzbogacony o wewnętrzny warsztat z modami.

Modyfikacje na Xboksie oraz PlayStation to wciąż egzotyka, w dużej mierze wynikająca z zamkniętego ekosystemu dystrybucji cechującego konsole. Pewien wyłom w tym konserwatywnym murze udało się zrobić Bethesdzie, która swoją platformę z modami wdrożyła do części gier cRPG na platformach Sony i Microsoftu. Jednak co do zasady, mody to wciąż domena gier PC, rozwijana przy pomocy takich platform jak Nexus czy Steam Workshop.

Gdyby CDPR wprowadził do next-genowego Wiedźmina warsztat z modami na wzór konsolowych gier Bethesdy, byłby to świetny dodatek. Doskonale znana gra urozmaicona sprawdzonymi, uznanymi modyfikacjami mogłaby zachęć do rozpoczęcia nowej przygody większą rzeszę osób. Redzi nagrodziliby w ten sposób najbardziej zaangażowanych fanów, poświęcających własny czas aby ulepszyć grę, na której im zależy.