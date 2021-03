Poznaliśmy już wyniki Play za cały 2020 r. Dane finansowe fioletowego operatora znamy dzięki raportowi jego obecnego właściciela.

Wyniki polskiego operatora Play są obecnie uwzględniane w raportach Grupy Iliad, która właśnie podsumowała 2020 r. Dzięki upublicznionej dokumentacji już wiemy, jaki poziom przychodów oraz zysków osiągnął w ubiegłym roku czwarty polski telekom infrastrukturalny, a także jak na jego finanse oraz bazę klientów wpłynęła trwająca pandemia koronawirusa.

Jeśli chodzi o wynik EBITDAaL, to wyniósł on 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w ujęciu rocznym, na co pozwolił wzrost marży brutto. Play podkreśla, że jest on jednak częściowo kompensowany wyższymi kosztami, które wynikają z inwestycji 806 mln zł w infrastrukturę. Dzięki tym środkom operator mógł pod koniec roku pochwalić się 8,8 tys. stacji bazowych.

Play w 2020 r. osiągnął przychody rzędu 7,16 mld zł.

Taki poziom przychodów ogółem oznacza wzrost o 1,7 proc. w ujęciu rok do roku, co samo w sobie jest całkiem niezłym wynikiem. Play chwali się przy tym, że same przychody z usług urosły jeszcze bardziej za sprawą wzrostu ARPU (skrót z ang. average revenue per user, co oznacza średni przychód na użytkownika) z usług telefonii komórkowej o 4,9 proc. r./r.

Usługi, w których zanotowano spory wzrost, nie tylko zrównoważyły spadki, jakie telekom zanotował w segmencie sprzedaży towarów (co było naturalną konsekwencją zamknięcia salonów sprzedaży oraz późniejszych ograniczeń w przemieszczaniu się). Pozwoliły również sieci zakończyć 2020 r. nad kreską. Dobrą wiadomością dla operatora jest też wzrost liczby abonentów.

W ubiegłym roku Play mógł pochwalić się 15,4 mln raportowanych klientów.

Fioletowej sieci udało się zwiększyć bazę odbiorców usług o 1 proc. w ujęciu rok do roku, a spory wzrost zanotowano w segmencie usług mobilnych, czyli o 0,3 mln do poziomu 12,2 mln, a tym samym 2,5 proc. r./r. W tej ostatniej grupie zawierają się aktywni klienci kontraktowi (do których nie wlicza się kart technicznych oraz M2M), których było w 2020 r. ok. 8,4 mln (wzrost o 0,1 mln).

W przypadku usług na kartę również zanotowano wzrost, głównie za sprawą przejęcia operatora wirtualnego w postaci Virgin Mobile Polska. Obecnie fioletowy telekom obsługuje 3,8 mln kart SIM rozliczanych w modelu prepaid, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok temu.

Spore wzrosty, bo o 268 proc. r./r. operator zanotował również za sprawą oferty telewizyjnej, a w ramach Play NOW TV BOX obsługuje 118 tys. abonentów. Jeśli chodzi z kolei o internet stacjonarny, to na tym rynku Play dopiero zaznacza swoją obecność i może pochwalić się na razie 7 tys. abonentów tej usługi.