Office na Androida z ciemnym motywem interfejsu. Tym razem bez ściemniania

Lepiej późno niż później. Do Sieci wyciekły zrzuty ekranowe aplikacji Office na Androida z ciemnym motywem interfejsu. Trudno zrozumieć czemu prace nad nową wersją trwały tak długo. Wygląda jednak na to, że są już na ukończeniu.

Ciemny motyw interfejsu jest już dostępny od dawna w niemal wszystkich wiodących systemach operacyjnych na rynku – w tym na Androidzie i jego przeróżnych odmianach. Twórcy popularnych aplikacji w większości zareagowali dość szybko na tę zmianę i zmodyfikowali swoje twory tak, by były zgodne z nową, opcjonalną kolorystyką UI. Do tych twórców należy też Microsoft: większość jego mobilnych aplikacji od długiego czasu obsługuje tak zwany Dark Mode.

Większość to jednak nie wszystkie. To miłe, że taki OneDrive czy Outlook dostosowują się do wybranej przez użytkownika kolorystyki. Zaryzykuję jednak tezę, że najważniejszą apką w całej ofercie giganta z Redmond jest Office. A ten nadal nieubłaganie oferuje wyłącznie jasny motyw – niezbyt miłe doświadczenie dla użytkowników przyzwyczajonych do ciemnych barw. Aż razi w oczy.

Microsoft Office na system Android z obsługą ciemnego motywu interfejsu.

Ciemny motyw interfejsu ma trafić zarówno do aplikacji Office na Androida, jak i nadal utrzymywanych aplikacji starszej generacji, czyli Word, PowerPoint i Excel. Tak jak w przypadku pozostałych aplikacji Microsoftu – oraz większości innych na Androida – użytkownik będzie mógł zdecydować, czy Office ma ustawiać ten sam motyw co w systemie, czy też na sztywno trzymać się ciemnego bądź jasnego motywu.

Prace nad ciemnym motywem dla Microsoft Office ogłoszono oficjalnie niecałe dwa lata temu. Nie jest jasne czemu te zajęły tak długo. Dopiero od niedawna ciemny motyw dostępny jest w webowej oraz windowsowej wersji Office’a. Edycja na Androida zapewne otrzyma stosowną aktualizację w przeciągu najbliższych tygodni.