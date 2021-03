Siedem lat trzymali to w tajemnicy. Znamy już prawdę o kosmicznych huraganach

Huragany w naszej atmosferze to bardzo destruktywne zjawiska. Gwałtowne, obejmujące duży obszar, układające się w kolisty kształt ruchy powietrza nie tylko w filmach unoszą ze sobą elementy budynków lub sprzęty.

Podobne zjawisko, ale odbywające się w przestrzeni kosmicznej, zaobserwowali naukowcy w 2014 roku. Dopiero w zeszłym miesiącu opublikowano wyniki badań zjawiska w Nature Communications.

Kosmiczny huragan

Kosmiczny huragan zaobserwowany został w górnych warstwach atmosfery: jonosferze oraz magnetosferze. Podobnie jak huragany, które mają miejsce w niższych warstwatch atmosfery, charakteryzował się on cyklicznym ruchem - jednak nie powietrza, a plazmy. W oku cyklonu, podobnie jak w "klasycznym" huraganie, panował zaś spokój.

Analogia, choć przypadkowa, idzie dalej: podobnie jak zwykły huragan powoduje deszcze, z plazmowego huraganu na powierzchnię Ziemi spadał deszcz elektronów. Mógł on zakłócać pracę urządzeń elektromagnetycznych, w tym sztucznych satelitów.

Częste zjawisko?

Widzieliśmy już cyklony i huragany między innymi na Jowiszu oraz na Saturnie. Według autorów opublikowanego w Nature Communications raportu, kosmiczny huragan może być równie częstym zjawiskiem, mimo że dopiero teraz potwierdzono jego występowanie w tak wysokich warstwach atmosfery.

Zjawisko zostało odtworzone na podstawie obserwacji z różnych satelitów badawczych, między innymi z programu DMSP (ang. Defense Meteorological Satellite Program), do którego należy satelita F16 SSUSI, zajmujący się badaniem przestrzeni nad północną półkulą Ziemi w ultrafiolecie. Dane z satelitów zostały wykorzystane w specjalnie napisanym w tym celu programie do symulacji. Naukowcy zaznaczyli w tekście, że udostępnią kod zainteresowanym osobom, zastrzegając jednak, że potrzebny jest superkomputer, aby go uruchomić.

Kosmiczny huragan trwał około ośmiu godzin, w czasie których jego intensywność stopniowo malała. Potwierdzają to zapisy w wielu satelitach, które odnotowywały zakłócenia działania i komunikacji.

W komiksowej historii opowiadającej genezę Fantastycznej Czwórki bohaterowie w trakcie pierwszego lotu w kosmos natrafiają na kosmiczny huragan tajemniczych cząsteczek, który spowodował, że zyskali oni supermoce. To fikcja, ale przynajmniej kosmiczne huragany okazały się prawdziwe!