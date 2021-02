Nowe inteligentne żarówki kupisz już w Polsce. Oto realme Smart Bulb

Do oficjalne polskiej dystrybucji trafiły właśnie nowe żarówki realme Smart Bulb zintegrowane m.in. z Google Home i asystentką Amazon Alexa.

Oświetlenie RGB staje się coraz popularniejsze i nie ma w tym nic dziwnego. Pojedyncza żarówka pozwala bowiem w dowolny sposób zmieniać klimat pomieszczenia. Ze jej pośrednictwem możemy zmieniać nie tylko poziom jasności i temperatury barwnej światła, ale też kolor, i to w niemal dowolnym zakresie.

Innymi słowy, ta sama żarówka potrafi zapewnić jasne białe światło niezbędne np. do nauki, ciepłe i przygaszone światło, które świetnie sprawdza się np. przed snem, czy też kolorową scenografię, która sprawdzi się przy oglądaniu filmów lub graniu w gry.

Nowym graczem na tym rynku jest realme, które wprowadza do Polski żarówki Smart Bulb.

Firmę realme z pewnością znacie już z produkcji smartfonów, ale teraz do Polski wchodzą pierwsze urządzenia smart home tego producenta. Są nimi wspomniane żarówki Smart Bulb.

Żarówka świeci w palecie barw RGB i zapewnia 16 mln kolorów do wyboru, w tym najróżniejsze odcienie neutralnego światła w zakresie od 1700 do 6500 K. Poza wyborem barwy mamy też możliwość sterowania jasnością. Żarówka jest energooszczędna dzięki technologii LED, a żywotność wynosi 25 tys. godzin, co powinno się przełożyć na ok. 13 lat świecenia w standardowych warunkach domowych. Deklarowana moc to 9W, co jest odpowiednikiem tradycyjnej żarnikowej żarówki o mocy 60 W.

Żarówka realme integruje się z aplikacją realme Link, ale też z inteligentnymi asystentami Google Home oraz Amazon Alexa.

Dzięki integracji z najpopularniejszymi asystentami głosowymi żarówki można zintegrować z całym systemem smart home. Dzięki temu można je włączać i wyłączać głosowo lub w wybranej aplikacji. W ten sam sposób możemy też zmieniać kolor, w jakim świeci.

Jak zwykle w przypadku inteligentnych żarówek, najlepsze efekty uzyskamy kiedy połączymy kilka takich źródeł światła w grupy i w ten sposób zaprogramujemy w domu specjalne sceny do wybranych aktywności i nastrojów.

Żarówki realme Smart Bulb są dostępne w Polsce w cenie 79 zł. Można je kupić w sklepach realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl.