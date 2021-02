Zadyma na giełdzie. Google skasował 100 tys. negatywnych ocen aplikacji Robinhood

158 interakcji

Trwa bezprecedensowy boom na granie na giełdzie papierów wartościowych przez amatorów. Ci doprowadzili do absurdalnego wzrostu cen akcji firmy GameStop. Jeden z pośredników próbował nad tym zapanować. Blokada kupna akcji wybranych spółek spotkała się z ogromnym sprzeciwem internautów.

Jak grać na giełdzie? Można być rekinem finansjery, po studiach ekonomicznych i bogatym doświadczeniu w obrocie papierami wartościowymi. Można też grać hobbystycznie, inwestując w spółki niewielkie pieniądze i bawić się w obstawianie ich sukcesu – i przy okazji może nawet mnożąc swój kapitał. Można też dołączyć do odpowiedniej grupy na reddicie i – jak się okazuje – zmieniać kształt całej giełdy.

Do tego ostatniego doszło w ostatnich dniach, kiedy to duża grupa Redditowców wpłynęła na absurdalne wręcz wzrosty cen akcji GameStopu. Sytuacja jest z pewnością bezprecedensowa, a amerykańskie władze nie są do końca pewne co z tym całym zamieszaniem zrobić. Szerszy i wyczerpujący opis całego zdarzenia opisaliśmy na Bizblogu.

Robinhood zablokował możliwość kupna akcji GameStopu, co zaowocowało tysiącami negatywnych ocen w Sklepie Play. Google je właśnie usunął.

Robinhood to jedna z aplikacji, która pośredniczy w zakupie akcji. Dwa dni temu jej właściciel zdecydował zablokować możliwość inwestowania w spółki, w które masowo inwestowała społeczność reddita. Rezultat był zdecydowanie możliwy do przewidzenia. Rozzłoszczeni użytkownicy zdecydowali się dać wyraz swojemu niezadowoleniu i wystawić najniższą możliwą ocenę aplikacji w App Store i Sklepie Play.

Google, powołując się na regulamin Sklepu Play i zapisy o ochronie ocen aplikacji przed zewnętrzną manipulacją, zdecydował się usunąć wszystkie masowo wystawione negatywne opinie. Sumaryczna ocena 1/5 aplikacji Robinhood zniknęła – na dziś aplikacja znowu jest oceniana, wedle wskazania Sklepu Play, na cztery z pięciu możliwych punktów, czyli całkiem przyzwoicie.

Reakcją wspomnianej społeczności reddita jest pomysł na pozew zbiorowy, o czym toczy się aktualnie zażarta dyskusja na tym subreddicie. Jego celem ma być jednak nie Google, a Robinhood. Nie jest jednak jasne czy cokolwiek, poza groźbami, z tego wyniknie. Sytuacja jest rozwojowa.



Zdjęcie główne: justplay1412 / Shutterstock.com