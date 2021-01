Apple ostrzega: iPhone 12 może uszkodzić rozrusznik serca

Apple ostrzega - jeśli używasz rozrusznika serca, nie wsadzaj iPhone’a 12 do kieszeni na piersiach.

Gdy tylko Apple zaprezentował iPhone’a 12 z magnetycznym ładowaniem MagSafe, pojawiły się pierwsze głosy, iż nie jest to rozwiązanie bezpieczne dla osób z rozrusznikami lub używających wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (IDC). Jako że w obudowie telefonu znajdują się magnesy, mogą one oddziaływać na znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne.

Dziś Apple uaktualnił stronę pomocy technicznej o oficjalne ostrzeżenie, by trzymać iPhone’y 12 i inne akcesoria MagSafe w odległości minimum 15 cm od rozruszników czy IDC podczas użytkowania oraz minimum 30 cm podczas ładowania.

Jednocześnie Apple podkreśla, że pomimo większej liczby magnesów w obudowie, iPhone 12 nie powinien powodować większego ryzyka dla osób z rozrusznikami serca niż poprzednie iPhone’y.

To nie MagSafe jest morderczy, lecz smartfony. Dlaczego nie należy używać smartfona w pobliżu rozrusznika serca?

Nie jest nowością fakt, że smartfonów nie należy trzymać w pobliżu rozruszników czy IDC. I to wcale nie ze względu na to, że w ich obudowach znajdują się magnesy.

Dlaczego więc osoby ze wspomagaczami pracy serca muszą być bardzo ostrożne, jeśli chodzi o korzystanie z telefonów?

Rozrusznik pracy serca pobudza pracę narządu w razie zatrzymania jego pracy lub zbyt wolnego bicia serca. Sygnał ze smartfona może być zinterpretowany przez urządzenie jako bicie serca, powodując tymczasowe zatrzymanie pracy rozrusznika, co może doprowadzić do omdlenia.

Wszczepialny konwerter-defibrylator (IDC) jest zaś urządzeniem regulującym arytmię. Gdy wykryje zagrażające życiu zaburzenie rytmu pracy serca, wysyła impuls elektryczny, który ma ów rytm wyregulować. Jeśli jednak urządzenie mylnie rozpozna sygnał ze smartfona jako arytmię, może wysłać niepotrzebny impuls elektryczny i w efekcie rozregulować rytm pracy serca, zamiast go wyregulować.

Doktor Deepak Bhatt z Uniwersytetu Harvarda podkreśla, iż w obydwu przypadkach ryzyko wpływu smartfona na urządzenia jest naprawdę niskie. Tym niemniej dla bezpieczeństwa zaleca się, by osoby z rozrusznikami nie przechowywały telefonów w przedniej kieszeni koszuli czy wewnętrznej kieszeni marynarki, a podczas rozmów telefonicznych przykładały telefon do strony przeciwnej do rozrusznika.

Wbrew temu, co piszą niektóre media, to nie iPhone 12 jest morderczy, ze względu na zastosowanie zagrażającej życiu technologii MagSafe. Umieszczony w złym miejscu każdy smartfon stwarza potencjalne zagrożenie dla osób używających wspomagaczy pracy serca. Warto o tym pamiętać, wręczając telefon prababci.