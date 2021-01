Nie ma szczepionek na wirusy, a orientacja seksualna nie istnieje. Oto Biologiczne Bzdury Roku

Jak co roku, na blogu To Tylko Teoria pojawił się plebiscyt na najbardziej oderwane od rzeczywistości (i nauki) „teorie”, które w 2020 r. wygłaszali celebryci, politycy, dziennikarze, blogerzy i jeden profesor. Oto one:

Warto jeszcze wspomnieć, że w głosowaniu na Biologiczną Bzdurę Roku wzięło udział 13169 internautów.

1. Nie istnieje coś takiego, jak orientacja [seksualna]

Za ten cytat aktywistka Kaja Godek otrzymała pierwsze miejsce, zdobywając 3518 głosów. Być może Pani Godek jest po prostu fanem sofisty Gorgiasza, filozofa, który utrzymywał, że nic nie istnieje. Wtedy to by się mogło nawet zgadzać. Jeśli jednak aktywistka pro-life twierdzi, to co powiedziała, to niestety z punktu widzenia nauki jest w błędzie.

2. W momencie kiedy płodowi zaczyna bić serce, możemy mówić o życiu

Ta wypowiedź z kolei należy do Joanny Scheuring-Wielgus, polityczki z innej strony politycznego podziału na prawicę i lewicę. Spór o to, od którego momentu powstania płodu możemy z całą pewnością stwierdzić, że zaczyna on żyć, będzie towarzyszył nam prawdopodobnie jeszcze długo i na pewno nie rozwiąże go wypowiedź pani Scheuring-Wielgus.

3. Maseczki ochronne blokują wymianę tlenu i dwutlenku węgla

Dokładna wypowiedź pani Edyty Górniak brzmiała następująco:

— Jedni lekarze powiedzą, że maseczki chronią przed wszystkim, a drudzy, co te maseczki faktycznie robią, co to znaczy wdychać z powrotem CO2, który wydychamy. Wdychamy tlen, wydychamy CO2 i powinniśmy wdychać z powrotem tlen, a nie ten sam CO2, czyli wdychać własne spaliny - Edyta Górniak, 2020 r.

No… to tak nie działa. I całe szczęście.

4. Super wirus, jakim jest konstrukt mRNA [w szczepionce na COVID-19]

Czwarte miejsce przypadło prof. Romanowi Zielińskiemu, który stwierdził, że w szczepionka mRNA przeciw koronawirusowi znajduje się super wirus. To nieprawda. W szczepionkach mRNA zawarty jest materiał genetyczny, który służy jako matryca do syntezy białka S koronawirusa, dzięki czemu nasz układ immunologiczny uczy się je zwalczać. Żadnego wirusa tam nie ma.

5. Na wirusy nie da się robić szczepionek

Tak orzekł publicysta Marcin Rola, który już jakiś czas temu zorientował się, że najchętniej oglądane materiały na jego kanale to te na temat wszelkich teorii spiskowych. Niestety stwierdzenie to nie tłumaczy istnienia szczepionek na wirusa Polio, Odry, Różyczki, czy wirusa wścieklizny. Nie wnikajmy.

Resztę rankingu znajdziecie na blogu To Tylko Teoria. Szczególnie polecam miejsce nr 6, pod którym kryje się niesłychanie ciekawa i trzymająca w napięciu wypowiedź Magdy Gessler na temat magicznych właściwości cebuli.