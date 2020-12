Teraz w sklepie zapłacisz zwykłym zegarkiem. SwatchPAY! wchodzi do Polski

Jeśli ktoś nie lubi całej tej mody na smart zegarki, ale jednocześnie podoba mu się idea zostawienia karty płatniczej w domu, to Swatch ma dla niego propozycję - zwykły zegarek, którym można płacić jak smart zegarkiem.

Zacznijmy od tego, jak się płaci z wykorzystaniem SwatchPAY!

Szczególnie, że nie ma tu zbyt wiele do napisania. Kiedy przychodzi do zapłaty i sprzedawca wskazuje nam terminal do płatności zbliżeniowych, po prostu przykładamy do niego nadgarstek z zegarkiem i... już. Koniec. Zapłacone. Żadnego wpisywania kodu na zegarku czy aktywacji funkcji płatności. Dokładnie tak samo, jak gdybyśmy płacili fizyczną kartą płatniczą.

Tak samo zresztą jak w przypadku fizycznych kart płatniczych wyglądają płatności na wyższe kwoty. Do 100 zł nie jest potrzeby PIN. Powyżej tej wartości wprowadzamy po prostu PIN (na terminalu), który ustawiliśmy na naszej fizycznej karcie.

To tyle - prościej się już chyba nie da.

A jak to wygląda od strony technicznej?

Też niezbyt skomplikowanie - w wybranych modelach zegarków z linii BIG BOLD i New Gent znajdziemy zaszyty (w tarczy zegarka) moduł NFC. Ponownie - tak samo jak w fizycznej karcie płatniczej. Moduł ten nie wymaga zasilania, więc płacić możemy zawsze - niezależnie od tego, czy wskazówki na naszym zegarku jeszcze się poruszają, czy energia w baterii dawno już została wykorzystana.

Czyli, upraszczając sprawę jeszcze bardziej - mamy po prostu klasyczny zegarek z chipem NFC.

Skąd zegarek wie, że chcemy zapłacić konkretną kartą?

Musimy ją oczywiście najpierw dodać do zegarka, przy czym sposoby na dodanie są dwa.

Pierwszym jest dodanie karty do zegarka w sklepie stacjonarnym, z wykorzystaniem tzw. Swatch BOX. Drugim jest konfiguracja SwatchPAY! online w trakcie procesu zakupowego zegarka (trzeba wybrać odpowiednią opcję przy zamówieni).

Dostępna jest również dedykowana aplikacja dla iOS i Android, służąca do późniejszego zarządzania naszymi kartami. Przy czym aktywna na zegarku może być jednocześnie tylko jedna karta płatnicza.

Jeśli natomiast zgubimy zegarek i chcemy zastrzec znajdującą się na nim kartę, wystarczy usunąć ją z aplikacji.

Czy faktycznie w zegarku znajduje się nasza karta płatnicza?

Nie do końca. Nie jest tak, że numer karty, która trafia do zegarka jest tożsamy z numerem fizycznej karty i można posługując się tym numerem zapłacić np. w internecie. Tak samo usuwając kartę z aplikacji nie zastrzeżemy również jej fizycznej wersji.

To, co znajduje się w zegarku, to token fizycznej karty - wirtualna karta z innym numerem, bezpośrednio powiązana z faktyczną kartą, a co za tym idzie - również i z powiązanym z nim kontem.

Z jakimi bankami w Polsce zadziała SwatchPAY!

Aktualnie usługa działa w dwóch bankach:

Szczegóły oferty dla każdego banku można znaleźć pod powyższymi odnośnikami.

Ile kosztują zegarki ze SwatchPAY?

Wszystkie modele wspierające ten system płatności można znaleźć pod tym adresem. Jeśli natomiast chodzi o przedział cenowy, to mowa o starcie od około 370 zł, podczas gdy najdroższe zegarku ze SwatchPAY! kosztują obecnie 470 zł.

Od kiedy?

W zasadzie to od już - zegarki ze SwatchPAY! można zamawiać bez problemu w tym momencie. Według informacji ze strony internetowej zamówienia powinny do nas dotrzeć przeważnie w ciągu 2-4 dni.