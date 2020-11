Są nowe wymagania sprzętowe dla Cyberpunka 2077 na komputery osobiste. Pójdzie ci?

Dziesiątego grudnia Cyberpunk 2077 w końcu trafi w ręce graczy. W piątek CD Projekt RED opublikował zaktualizowane i szczegółowe wymagania sprzętowe. Dowiedzieliśmy się także jakiego sprzętu potrzeba, aby zagrać przy najlepszych możliwych ustawieniach.

Oczekiwania co do gry, na którą gracze czekają od wielu miesięcy, są naprawdę wysokie. Jest to jednak miecz obosieczny. Jeżeli po grze spodziewamy się zwalającej z kolan grafiki, to natychmiast pojawia się niepewność co do tego czy nasz komputer sprosta wymaganiom takiej produkcji. Każdy chciałby zagrać w Cyberpunk 2077 już w dniu premiery, ale już nie każdy ma ochotę na inwestowanie w nową kartę graficzną, jeżeli to nie będzie konieczne.

Cyberpunk 2077 - wymagania sprzętowe

Tym razem na oficjalnym koncie Cyberpunk 2077 pojawiły się szczegółowe wymagania pozwalające na rozgrywkę na minimalnych ustawieniach w rozdzielczości 1080p, w wysokich szczegółach w 1080p, na ustawieniach ultra w 1440p i 4K oraz na sprzętach z ray-tracingiem. Sami sprawdźcie, czy gra pójdzie na waszym sprzęcie.

Minimalne wymagania sprzętowe dla Cyberpunk 2077 na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 7 lub 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i5-3570K lub AMD FX8310

RAM: 8 GB

Grafika: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB lub AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

Pamięć: 70 GB HDD (SSD zalecany)

Zalecane wymagania sprzętowe dla Cyberpunk 2077 na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafika: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB lub GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX 590

VRAM: 6 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Wysokie wymagania sprzętowe dla Cyberpunk 2077 na PC (1440p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafika: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT

VRAM: 6 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Wymagania sprzętowe Ultra dla Cyberpunk 2077 na PC (4K):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia GeForce RTX 2080S / RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

VRAM: 8 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - wymagania sprzętowe (ray-tracing)

Tym razem CD Project RED, producent gry podał także osobne wymagania sprzętowe dla osób, które chcą wykorzystać możliwości, jakie daje technika generowania obrazu opierająca się na analizowaniu promieni światła, które trafiają do obserwatora, tzw. ray-tracing.

Minimalne wymagania sprzętowe dla Cyberpunk 2077 1080p (ray-tracing)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia GeForce RTX 2060

VRAM: 6 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Wysokie wymagania sprzętowe dla Cyberpunk 2077 1440p (ray-tracing)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia GeForce RTX 3070

VRAM: 8 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Wymagania sprzętowe Ultra dla Cyberpunk 2077 4K (ray-tracing)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia GeForce RTX 3080

VRAM: 10 GB

Pamięć: 70 GB SSD

Premiera już wkrótce

Twórcy Cyberpunka już tyle razy przekładali premierę gry, że wszyscy zastanawiają się, czy aby na pewno aktualna data premiery będzie tą ostateczną i czy będziemy w stanie rozsiąść się przed komputerem jeszcze przed świętami. W 2020 roku niczego nie można być pewnym, dlatego pozostaje trzymać kciuki, aby 10 grudnia faktycznie gra trafiła do graczy, którzy spędzając przy niej czas, będą mogli skutecznie izolować się społecznie od innych w trakcie przerwy świątecznej.

Jeżeli już teraz nie możecie doczekać się rozgrywki, zobaczcie opublikowane ostatnio dwa trailery gry. Z pewnością tylko wyostrzą wasz apetyt na rozgrywkę.