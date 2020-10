Elon Musk mówi: a właściwie to powie, bo dziś wieczorem ujawni najnowsze plany SpaceX

52 interakcji

Nie ma absolutnie żadnej gwarancji tego, że Elon Musk powie dzisiaj cokolwiek ciekawego. Może przecież być tak, że Elon Musk przyjdzie, podsumuje dotychczasowe działania, podzieli się planami na najbliższe tygodnie i pójdzie.

Bardzo prawdopodobne jednak, że usłyszymy coś zupełnie nowego. Ponad cztery lata temu Elon Musk przedstawił swoje fantastyczne plany stworzenia miasta na Marsie. Wielu miłośników załogowej eksploracji przestrzeni kosmicznej podejrzewa, że dzisiaj usłyszymy zaktualizowaną wersję tychże planów.

SpaceX w 2020 roku

Jakby nie patrzeć, nawet w ciągu ostatniego roku, SpaceX wykonał kilka dużych kroków w kierunku realizacji marsjańskiej wizji Muska. Jako pierwsza prywatna firma w historii SpaceX wysłał ludzi w przestrzeń kosmiczną, korzystając przy tym z własnej rakiety i własnego statku kosmicznego. Jednocześnie w tym samym czasie powstało kilka prototypów zupełnie nowej i znacznie większej rakiety Starship. Po wielu próbach tankowania, udało się w końcu dopracować konstrukcję tak, że da się zatankować zbiorniki paliwa.

Co więcej, w ciągu ostatnich kilku tygodni firma wykonała dwa próbne loty na wysokość 150 m. Loty zakończyły się pełnym sukcesem i bezpiecznym lądowaniem. Wkrótce możemy się spodziewać pierwszego lotu Starshipa na wysokość około 20 km. Nagle okazuje się, że w ciągu kilku następnych miesięcy pierwszy Starship może się znaleźć na orbicie.

Oglądamy już o północy z piątku na sobotę

Elona Muska, jak każdego ekscentryka, można uwielbiać lub nienawidzić, ale nie sposób mu odmówić sukcesów w kwestii rozwijania technologii niezbędnych do załogowego podbijania przestrzeni kosmicznej. Dlatego też pomimo, że raczej należę do krytyków Muska, sam jestem zainteresowany tym o czym dzisiaj powie. Jeżeli macie ochotę obejrzeć wystąpienie Elona, to wróćcie tutaj jeszcze dzisiaj dokładnie o północy 2:00 w nocy polskiego czasu.

Warto także podkreślić, że skoro już będziecie sobie tu siedzieć po nocy, to tuż po Elonie Musku będzie prezentacja polskiego zespołu Innspace, na którą was również zapraszam.