Microsoft zdradził, jakie gry trafią w październiku do usługi Xbox Game Pass. Różnice pomiędzy bibliotekami usługi w wersji na konsole, pecety oraz smartfony robią się coraz większe.

Xbox Gamę Pass się rozrasta na różne sposoby. Już za nieco ponad miesiąc w ramach tej subskrypcji zagramy bez dodatkowych opłat w gry z biblioteki Electronic Arts dostępnych w ramach usługi EA Play, ale zanim to nastąpi, otrzymamy dostęp do kilku kolejnych hitów. Wiemy już, do jakich.

Xbox Game Pass — nowości na październik 2020 r.

Pierwszym głośnym tytułem, który pojawi się w Xbox Game Pass w przyszłym miesiącu, jest Doom Eternal, czyli wydana ledwie pół roku temu strzelanin id Software. Pojawi się ona w ramach abonamentu w wersji na konsole oraz w usłudze xCloud już 1 października, w a grudniu dodana zostanie wersja na pecety. Na otarcie łez pececiarze tego dnia dostaną dostęp do Drake Hollow.

Oprócz tego mamy świetną wiadomość dla fanów wyścigów samochodowych, gdyż ledwie tydzień później do usługi Xbox Game Pass wjeżdzie Forza Motorsport 7 i to od razu w trzech wersjach, czyli na konsole, pecety i smartfony. W tym samym momencie posiadacze konsol i pecetów dostaną dostęp do Ikenfell, na osoby mające w domu Xboksa One zagrają w Brutal Legend.

Nie da się przy tym nie zauważyć, że trzy biblioteki Xbox Game Pass coraz bardziej różnią się od siebie.

Trzon biblioteki jest wszędzie ten sam, ale mimo wszystko w inne produkcje mogą zagrać posiadacze konsol, a w inne użytkownicy pecetów, a w jeszcze inne osoby, które wolą grać w chmurze za pośrednictwem usługi xCloud. W tym ostatnim przypadku zresztą policzyłem, że na start udostępniono w ramach aplikacji Xbox Game Pass na Androida jedynie 172 z ponad 250 konsolowych gier.

Z powodu różnic w bazach przed wydaniem radosnego okrzyku po zobaczeniu wiadomości o rozszerzeniu biblioteki warto teraz dokładnie sprawdzać, z jaką wersją gry mamy faktycznie do czynienia. W przeciwnym razie może nas spotkać zawód, tak jak w przypadku posiadaczy pecetów, którzy mieli nadzieję pograć w Doom Eternal bez dodatkowych opłat jeszcze przed Halloween.