Koniec nocnego oślepiania. Mapy Google z ciemnym motywem już niedługo

Google coś niespiesznie wprowadza ciemny motyw interfejsu do swoich sztandarowych aplikacji. Na szczęście jedna z najważniejszych – Mapy Google – ów motyw ma już zawarty w kodzie. Wyraźnie trwają ostatnie już testy.

Producenci elektroniki użytkowej już jakiś czas temu zwrócili uwagę, że klasyczne podejście do kolorystyki interfejsu na ekranie – ciemne elementy na jasnym tle – nie zawsze się sprawdzają. Szczególnie jeśli korzystamy z telefonu czy komputera w ciemnym pomieszczeniu.

Odwrócenie kolorystyki – a więc wprowadzenie jasnych elementów na ciemnym tle – przynosi odczuwalną ulgę wielu użytkownikom, szczególnie tym z oczami wrażliwymi na długotrwałe wpatrywanie się w jasne źródło światła. Ciemny motyw jest już dostępny niemal na każdym oprogramowaniu operacyjnym – iOS i jego forki, macOS, Android i Windows. Nieco gorzej sprawa wygląda z aplikacjami.

Mapy Google nadal bez ciemnego motywu na Androidzie. Ten ma się jednak pojawić lada moment.

Tak wyglądała makieta ciemnego motywu Map Google podczas prezentacji Androida 10 - nie wiemy czy i co się od tego czasu zmieniło

Redakcja 9to5Google zdecydowała się rutynowo rozłożyć plik instalacyjny Map Google na Androida – ten do wersji 10.50. Jak się okazuje, parametry informujące aplikacje o konieczności przejścia w tryb ciemny są już obecne w jej kodzie. Udało się też potwierdzić, że nie mają one związku z trybem nawigacji, w którym aplikacja już dziś potrafi wyświetlać ciemny motyw po zmroku, również w Android Auto.

Opóźnienia we wprowadzeniu ciemnego motywu do akurat tej aplikacji są zrozumiałe – wszak tu nie wystarczy dostosować kolorów menu czy ikonek, ale też i samej mapy. O tym jak jest to istotne świadczyć może niedawna aktualizacja map o czytelniejszą topografię. Biorąc pod uwagę fakt, że mapa musi pozostać czytelna, nie jest to łatwe zadanie projektowe. Na szczęście odkrycie 9to5Google sugeruje, że prace są już na ukończeniu.



