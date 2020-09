DLC do Wiedźmina 3 to wielkie rozszerzenia fabularne w starym stylu, które zawstydzały zawartością innych wydawców gier wideo. Czy Cyberpunk 2077 może liczyć na podobne dodatki, a także czy gracze otrzymają ich więcej niż w przypadku Dzikiego Gonu? Prezes CDP Adam Kiciński sugeruje odpowiedź.

Mamy dzisiaj dwie bardzo dobre informacje dla wszystkich fanów cRPG czekających na Cyberpunka 2077. Po pierwsze, wydanie gry dedykowane konsolom nowej generacji nie będzie droższe od pudełka dla PlayStation 4 oraz Xboksa One. Po drugie, futurystyczny tytuł otrzyma więcej DLC niż Wiedźmin 3: Dziki Gon. Potwierdził to Adam Kiciński, prezes CD Projektu.

Cyberpunk 2077 w wersji dla PlayStation 5 oraz XSX nie będzie droższy.

Wiadomo już, że tytuł kupiony na PS4 lub XONE zadziała na konsolach nowej generacji w trybie wstecznej kompatybilności. Jeśli jednak chcemy ograć Cyberpunka od razu na potężniejszej platformie, nie musimy się martwić o większą cenę pudełka dla PlayStation 5 oraz Xboksa Series X. Tytuł ma kosztować dokładnie tyle samo, co w edycji na aktualne platformy: około 60 dolarów.

Tym samym CDP nie wykorzystuje okazji do zwiększenia domyślnej ceny wysokobudżetowej gry wideo, jaka nadarza się wraz z premierą konsol nowej generacji. Owa wyższa cena jak najbardziej ma swoje ekonomiczne uzasadnienie, ale każdego gracza na pewno ucieszy, że nie musi dopłacać do tytułu dla PlayStation 5 lub Xboksa Series X. CD Projekt jak zwykle prezentuje prokonsumencką postawę.

Cyberpunk 2077 otrzyma więcej DLC niż Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Fani Wiedźmina otrzymali dwa wspaniałe prezenty, w postaci wielkich fabularnych rozszerzeń. Każde z nich mogłoby być wydane niczym osobna gra, w pełnej cenie. Polacy przypomnieli światu, jak buduje się wspaniałe dodatki dla graczy, wypełnione nowymi pomysłami i unikalnymi rozwiązaniami. Do teraz mam ciarki, gdy przypomnę sobie niesamowitą scenę z Panem Lusterko oraz drewnianą łyżką.

Niestety, chyba każdy gracz odniósł wrażenie, że DLC (zarówno fabularnych, jak i tych darmowych) mogło być znacznie więcej. Wiedźmin 3 okazał się niezwykle długowieczną produkcją, a społeczność skupiona wokół tytułu na pewno sięgałaby po kolejne płatne rozszerzenia, zapewniając twórcom dopływ finansów. Dodatki mogłyby w cudowny sposób kontynuować epicką przygodę, tworząc z Dzikiego Gonu serial na lata.

Na szczęście DLC do Cyberpunka 2077 będzie więcej. Zdradził to sam prezes Grupy CD Projekt, Adam Kiciński. Według niego model dystrybucji dodatkowej zawartości będzie podobny do tego z Wiedźmina 3, ale gracze „mogą liczyć na więcej“. Porównanie do Dzikiego Gonu oznacza, że otrzymamy zarówno bezpłatne DLC z mniejszą zawartością, jak także gigantyczne rozszerzenia fabularne. Jeśli tym razem fabularne DLC byłyby trzy albo nawet cztery, rozłożone w czasie na lata od premiery CP2077, byłbym zdecydowanie na tak.

Szczegółowe informacje na temat DLC do gry Cyberpunk 2077 poznamy w okresie premiery.