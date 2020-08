Nie tylko Netflix. Co daje nam PLAY NOW TV BOX?

Tradycyjne sieci telewizji kablowej z roku na rok starzeją się coraz bardziej. Chodzi tu zarówno o sprzęt oferowany klientom, jak i o ofertę. Coraz częściej najbardziej opłaca się podpisanie umowy na sam internet stacjonarny. Play dostrzegł w tej sytuacji swoją szansę i zaprezentował dekoder PLAY NOW TV BOX.

Gdybym miał podsumować tę ofertę jednym zdaniem, to napisałbym, że nie ma chyba lepszej telewizyjnej oferty dla ludzi mobilnych. Tych którzy nie lubią rozstawać się z wygodami z powodu wyjazdu. Albo tych, którzy często zmieniają miejsce zamieszkania.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, żeby spakować dekoder Play do pudełka, zabrać go ze sobą i podłączyć go gdziekolwiek. O ile jest tam w miarę szybki dostęp do sieci i jakiś ekran, na którym można coś obejrzeć. Zróbcie tak z dekoderem waszej sieci kablowej. Podpowiem: nie da się.

Dekoder PLAY NOW TV BOX, czyli tanio, dobrze i całkiem smart

O aspekcie mobilności wspominam tylko w ramach ciekawostki. Chociaż niektórym czytelnikom zapewne spodoba się perspektywa zabrania takiego urządzenia na wakacje. Wieczorami mogliby dokończyć te wszystkie seriale, które dokończyć by wypadało. Piszę o tym, bo w Play trwa aktualnie promocja, dzięki której podpisując umowę na PLAY NOW TV BOX do 14 sierpnia, operator daje użytkownikom bezpłatny dostęp do Netfliksa. I to przez pół roku. Netlix nie jest jedyną usługą oferowaną w ramach PLAY NOW TV BOX

Co jeszcze otrzymujemy za 20 zł miesięcznie? Dostęp do pakietu PLAY NOW TV, w ramach którego dostępne są m.in. takie kanały jak National Geographic, FOX, Disney i Eleven Sports 4K. Do tego dochodzi też pakiet NEWS, czyli dostęp do wybranych telewizji informacyjnych oraz wypożyczalnia filmów VOD z bardzo przystępnymi cenami, zaczynającymi się już od 4 zł.

Sam dekoder pełni też funkcję Smart TV, tak więc jeśli podłączymy go do jakiegoś starszego modelu telewizora, otrzymamy dodatkowo dostęp do usług i aplikacji dostępnych w ramach Android TV. Oznacza to m.in funkcję strumieniowania treści na telewizor, w taki sposób, w jaki oferuje to np. Chromecast. No i przez to, że wszystkie kanały oferowane w ramach pakietów Play są strumieniowane przez sieć, to można je sobie cofnąć.

Maksymalnie o 7 dni wstecz, co uważam że jest już lekką przesadą, ale że jest to przesada na korzyść klienta, to trudno mieć to fioletowym za złe.

Na sam koniec dodam, że dekoder posiada też wejście antenowe, więc jeśli ktoś się uprze, że chce mieć jeszcze dodatkowo pakiet telewizji naziemnej, to proszę bardzo, jest taka możliwość.

A jeśli nie lubicie jakichkolwiek kabli - użytkownicy Play korzystają z usługi bez zużycia pakietów danych od Play.

Do tego trzeba jeszcze dodać, że sam dekoder można dołożyć sobie w ramach rozszerzenia naszej umowy abonenckiej z siecią Play. To, w połączeniu z półrocznym, dostępem do Netflix sprawia, że obecnie bardzo trudno jest znaleźć lepszą ofertę. PLAY NOW TV BOX dostępny jest oczywiście w ramach umowy na 24 miesiące, ale w trakcie jej trwania użytkownik może na bieżąco modyfikować listę płatnych usług, do których chce mieć dostęp z poziomu dekodera. To taka smart-oferta, która może zmieniać się adekwatnie do naszych bieżących potrzeb. Do tego jest bardzo tania, nic tylko polecać.



Tekst powstał we współpracy z Play.